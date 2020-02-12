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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. بيان هام من وزارة المالية بشأن صرف مرتبات المتقاعدين مع الزيادة في كافة المحافظات..!(نص البيان)

استهجن مصدر مسؤول في وزارة المالية، مزاعم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بتوقيف الوزارة صرف الزيادة المستحقة للمتقاعدين. ونفى ذات المصدر ما أورده رئيس هيئة التأمينات علي ناصر الهدار في تصريح سابق، مؤكدا صرف مرتبات المتقاعدين مع الزيادة حتى فبراير 2020م. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. الاحمر يباغت الرئيس هادي ويعلن استقالته رسميا من منصبه..شاهد ردة فعل محافظ الجوف بعد الاستقالة ( صورة + نص الاستقالة ) وردنا الان... أخطر من فيروس كورونا ينتشر الآن ويجتاح العالم ويثير الرعب.. 22 مليون مصاب و12 ألف قتيل عاجل.. بيان هام من وزارة المالية بشأن صرف مرتبات المتقاعدين مع الزيادة في كافة المحافظات..!(نص البيان) عاجل الان.. دقت ساعة الصفر: تفجر الاوضاع عسكريا بين ”خولان“ و”صعدة“ تغلق شارعاً بصنعاء .. تفاصيل حصرية وردنا الان..الشرعية تباغت الجميع وتقصم ظهور الحجاج اليمنيين باعلان رسمي صادم صعق كل الراغبين في الحج وسيجعل من اداء شعيرة الحج امر شبه مستحيل (صورة ) عاجل وفي غاية الخطورة ..تدخل سريع من المرعب الذي لا يقهر يقلب الطاولة على رأس ابو علي الحاكم في تبة عثمان..والأخير يحرك قوة حوثية ضاربة من معسكر الحمزة Advertisements ورد للتو.. وزارة العدل السعودية تعلن رسميا السماح بالزواج من سعوديات لأبناء هذه الجنسية وبشروط سهلة وميسرة وتحذر المحاكم والقضاة من تحرير عقود نكاح لهذه الفئة شاهد بالصورة فتاة حسناء تباغت العالم وتقوم بعمل خارق وغير طبيعي لتكشف للجميع السر الحقيقي لإطالة العمر( صورة مذهلة + 3 اسرار لإطالة العمر والعيش بسعادة ) بشرى سارة لكل المغتربين اليمنيين في السعودية والاعلان رسميا بالسماح لهم للحصول على قروض مالية وشقق سكنية وتوقيع اتفاق مالي مع 5 بنوك سعودية عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويثير جنون الشرعية ويتحدى قوات السعودية وقوات هادي ويقدم على عمل جريء قصم ظهر الرئيس هادي وقلب الطاولة على رؤوس الجميع ليست السعودية ولا الامارات..دولة عربية تثير جنون الرئيس التركي اردوغان وتصعقه بهذا التصريح الصادم وترفع راية التحدي وتصفه بصفات مهينة وجارحة وغير لائقة عاجل وفي غاية الخطورة..قناة المسيرة الحوثية تقطع كل برامجها وتعلن هذا الخبر العاجل الذي صعق السعودية والامارات وارعب كل ملوك وامراء دول الخليج ورد للتو ..الملك سلمان يباغت كل علماء السعودية ويصدر مرسوم ملكي عاجل بشأن هذا الشيخ السعودي الشهير الذي يعرفه اكثر من مليار مسلم ( نص المرسوم الملكي ) وقال المصدر في تصريح صحفي ان:" وزارة المالية تتحمل دعم شهري للتأمينات منذ نقلها الى العاصمة المؤقتة عدن، لتغطية فارق معاشات المتقاعدين والتسويات وغلاء المعيشة بواقع 15 بالمائة، في ظل استيلاء مليشيات الحوثي على موارد الهيئة وعجزها عن تحصيل إيراداتها بما يغطي نفقاتها. واكد المصدر ان وزارة المالية تبذل جهودا كبيرة للوفاء بالالتزامات الملحة والضرورية في هذا الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وإصلاح الاختلالات أينما وجدت في مؤسسات الدولة، والزام الجهات الايرادية بتفعيل عملية تحصيل إيراداتها بما يحافظ على المال العام ويرفد الخزينة العامة للدولة.

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