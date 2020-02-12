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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: صعود جنوني وغير متوقع للدولار الأمريكي والريال السعودي أمام الريال اليمني يومنا هذا الأربعاء 12-2-2020م ” أسعار الصرف لهذا المساء”

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء في صنعاء وعدن امام الدولار الأمريكي والريال السعودي...



صنعاء ارتفاع :

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