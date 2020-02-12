شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور فاضح لخطيبة ‘‘الوليد مقداد’’ نجم طيور الجنة .. ومفاجأة بشأن هويتها وعمرها الحقيقي (شاهد بالفيديو ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - فاجأ نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد جميع محبيه ومتابعيه بخطوبته اليوم، و تم نشرها عبر صفحته الشخصية والتي لاقت تداولًا كثيفًا من قبل رواد التواصل.

وتساءل العديد من محبي الوليد مقداد، عن من خطيبته ومواصفتها ليشبعوا فضولهم تجاه الفتاة التي ستحمل لقب نجم قناة طيور الجنة التي تبث من دولة الأردن والتي لاقى شهرة كبيرة بين الأسر العربية وخاصة الأطفال.

وتبين أن خطيبة مقداد هي ابنة عمه وتدعى نورغسان مقداد وتبلغ من العمر 21 عامًا اي مقاربة لعمر خطيبها الوليد مقداد، والدتها هي مروة حماد وله أربعة إخوة هم المعتصم بالله مقداد، جنى مقداد، اياد مقداد وجاد مقداد.





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