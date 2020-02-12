شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: مواطن يمني ينقذ حكومة ماليزيا من أكبر قضايا فساد .. ومهاتير محمد يقوم بتكريمه على هذا النحو (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كرم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أحد أبطال الشرطة الماليزية من أصول يمنية، نتيجة جهوده في مكافحة الفساد. وبحسب الصور المنتشرة في مواقع التواصل ، كرم مهاتير محمد، البطل نوفل باسويدان وهو المحقق بمكافحة الفساد والضابط في الشرطة الأندونيسية في حفل إشهار ‎#PIACCF.وباسويدان تعود أصوله إلى شبام بحضرموت، تعرض في ٢٠١٧م للرش بمادة حمضية أفقدته إحدى عينيه بعد تصديه لجرائم فساد كبيرة طالت سياسيين نافذين في إندونيسيا.

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