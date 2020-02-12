شكرا لبحثكم عن خبر مقاتلات التحالف تستهدف مواقع الحوثيين في إب و قعطبة بالضالع بعد عام من التوقف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاود طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قصفه لاهداف حوثيه في محافظة الضالع جنوب اليمن وإب وسط اليمن. وقالت مصادر ميدانية ٳن مقاتلات التحالف قامت بقصف جوي لاهداف حوثية شمال مديرية قعطبة واوضحت المصادر أن القصف إستهدف اهدافا حوثية في حمك وحبيل السماعي غرب مدينة قعطبة. وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية قبل ساعات في جبهات بتار والجب ومرخزة والفاخر غرب مدينة قعطبة. وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من كسر الهجمات بعد خوضعها مع مسلحي مليشيا الحوثي مواجهات عنيفة بمختلف انواع الاسلحة استمرت لساعات. Advertisements واضافت مصادر ان مقاتلات التحالف استهدفت فجر الثلاثاء، بغارتين جويتين مواقع تابعة للحوثيين بمحافظة إب (وسط اليمن). وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات لمسلحي الحوثي في معسكر الحمزة بمديرية السبرة جنوب شرق إب. وأفادت وسائل إعلام حوثية إن غارة جوية استهدفت جمرك "ميتم" بمديرية السبرة، وهو موقع استحدثه الحوثيون لاحتجاز الناقلات المحملة بالبضائع وإجبار ملاكها على دفع إتاوات لصالح سلطات الجماعة. وتتخذ جماعة الحوثي من معسكر الحمزة مقراً لتدريب مقاتليها ومنطلقاً لعملياتها العسكرية بمحافظة الضالع الواقعة شرق محافظة إب وتشهد مواجهات عنيفة في جبهات "قعطبة" و"مريس" ومناطق أخرى. يذكر أن هذه الغارات تأتي بعد توقف مقاتلات التحالف عن شن غارات في محافظة إب منذ قرابة عام. وتخضع محافظة إب لسيطرة الحوثيين منذ اجتياحهم للمحافظة منتصف أكتوبر 2014م.

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