شكرا لبحثكم عن خبر يحدث الان بالصورة : الرئيس هادي يتقدم العتاد العسكري والأطقم المنتشرة والكثيرة في شوارع أحد أهم المناطق إقتصادياً في اليمن .. بعد يوم من طلب السعودية بعدم تواجد قوات إماراتية فيها .. صور حصرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعه أن المملكة العربية السعودية سبق وان طلبت من الامارات عدم هبوط طيران إماراتي إلى سقطرى. وقالت المصادر أن قوات الشرعية التابعة للرئيس " عبدربه منصور هادي" بدأت تجوب شوارع جزيرة سقطرى قبل قليل، وفي مقدمة عربات الأطقم العسكرية صورة للرئيس " هادي" كدلالة واضحة على تواجد الشرعية بقيادته وتواصله مع كافة الجبهات القتالية والتدريبية، وكانت تلك الصور التي حصل عليها " وطن الغد " ضمن برنامج عسكري تدريبي لمنع أي تدخلات خارجية بشؤون سقطرى.والجيدر بالذكر أن جزيرة سقطرى تعتبر من أهم الأماكن السياحية في اليمن ومن أبرز المناطق الهامة التي يعود نفعها للأقتصاد الوطني. Advertisements

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