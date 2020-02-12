شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يبثون مشاهد من مدينة مأرب .. شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بث ما يسمى الإعلام الحربي لمليشيات الحوثي الانقلابية، مساء اليوم مشاهد من مدينة مأرب.

وتضمنت تلك المشاهد التي رصدها " أحداث نت " مقطع فيديو وصور لعناصر حوثية قالت إنهم وصلوا الى مدينة مأرب ، وكذا مشاهد وصور من داخل المدينة ، ضمن ما اسمتها "عملية البنيان المرصوص".