شكرا لبحثكم عن خبر مواجهات في جبهة صلب وكتيبة حوثية تقع في فخ الحصار من الجيش الوطني .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر خاصة إن القوات الحكومية شنت هجوما عنيفا على مواقع ميلشيا الحوثي المتمردة في جبهة صلب. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير مواقع جديدة في جبهة صلب بعد مواجهات عنيفة ماتزال مستمرة مع ميلشيا الحوثي المتمردة حتى اللحظة.

و تتواصل المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء وسط البلاد .وذكرت المصادر أن كتيبة كاملة من مسمى (الموت والحسين) تابعة لميلشيا الحوثي المتمردة خاضعة لحصار مطبق من قبل القوات الحكومية. وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تفرص حصارا خانقا على الكتيبة الحوثية من جميع الجهات, مانعة عليها التعزيزات والغذاء. وبينت المصادر أن عناصر الميلشيا الحوثية مع قائد حوثي كبير يحمل لقب (الحاكم) يخضعون للحصار منذ أكثر من يومين كاملين. وأشارت المصادر إلى أن القوات الحكومية أوقعت كتيبة ميلشيا الحوثي المتمردة في فخ بعد استدراجها بالكامل إلى أحد الجبال في صلب.