شكرا لبحثكم عن خبر قتيل وخمسة مصابين في اشتباكات بين عصابات مسلحه شمال مدينة تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مسلح وأصيب خمسة آخرون، بينهم طفلان، جراء اشتباكات عنيفة بين عصابات مسلحه، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، شمال مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقالت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عصابتي "غدر الشرعبي" و"غزوان المخلافي"، فجر اليوم الأربعاء، في منطقة وادي القاضي شمال مدينة تعز.

وبحسب المصادر، هاجمت عصابة غزوان المخلافي عصابة غدر الشرعبي المتمركزة بمنطقة وادي القاضي، و اندلعت بعد الهجوم، اشتباكات عنيفة استخدم فيها الطرفان المعدلات والبوازيك، وأسفرت عن مقتل مسلح وإصابة ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى إصابة طفلين من سكان الحي.

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ولفتت المصادر إلى أن حملة أمنية تابعة لشرطة تعز تدخلت، وتمكنت من وقف الاشتباكات بين العصابتين، وقبضت على بعض المسلحين، وفر البقية.

ويأتي هذا الهجوم العنيف والاشتباكات رداً على كمين مسلح نفذته عصابة "غدر الشرعبي" ضد موكب "غزوان المخلافي" قبل أسبوع في منطقة عصيفرة شمالي مدينة تعز، أدى إلى مقتل مسلحين وإصابة ثلاثة آخرين بينهم زعيم العصابة "غزوان".

وناشد المواطنون السلطة المحلية وقيادة الجيش بضبط العصابات التي تقلق الأمن والإستقرار وتهدد حياة المدنيين.