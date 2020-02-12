شكرا لبحثكم عن خبر عاجل انفجارات عنيفة تضرب لودر بابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هزت انفجارات عنيفة مدينة لودر، والمنطقة الوسطى بمحافظة أبين ، ظهر اليوم الاربعاء. وقال مصدر محلي، ان انفجارين عنيفين هزا المدينة قبل قليل، على ما يبدو انهما ناتجين عن قصف لمليشيات الحوثي من اعلى جبل ثرة المطل على المدينةوبين المصدر ان الانفجارين وقعا على مشارف المدينة. وكانت مليشيات الحوثي قد قصفت مساء امس الثلاثاء، معسكر الاماجد الواقع شرق مدينة لودر مما ادى الى سقوط اكثر من ٣٠ جنديا بين قتيل وجريح.

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