شكرا لبحثكم عن خبر بعد اعترافها باستهداف حزب الاصلاح .. اول تحرك دولي لملاحقة ابوظبي ومطالبة 3 دول بالقبض على مسئولين اماراتيين تورطوا في جرائم حرب واغتيالات باليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت شركة دولية متخصصة بالمحاماة اليوم الاربعاء ان دولة الامارات ارتكبت جرائم حرب وتورطت في اغتيال منتقدي سياستها في اليمن. واتهمت شركة ستوك وايت الدولية للمحاماة في بيان (اطلع عليه مأرب برس) مسؤولين إماراتيين بالتورط في ارتكاب جرائم حرب باليمن. واشارت ان الإمارات تورطت في عمليات اغتيال لمنتقدي سياسات أبوظبي في اليمن. Advertisements وطالبت الشركة الدولية للمحاماة من لندن وواشنطن وأنقرة القبض على مسؤولين إماراتيين بتهم ارتكاب جرائم باليمن. يأتي هذا التحرك عقب اقرار دولة الامارات بشكل رسمي قبل يومين باستهداف من اسمتهم الاخوان المسلمين في اليمن (وتقصد حزب الاصلاح). وتعرض حزب الاصلاح لعمليات استهداف واغتيالات طالت عدد من قياداته واعضائه في جنوب اليمن. وتتهم الامارات بالوقف خلف تلك الجرائم بحق الحزب الذي يناهض مشاريعها التخريبية الداعمة للانفصاليين في الجنوب والمناطق المحررة .

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