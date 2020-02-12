شكرا لبحثكم عن خبر باكريت يشيد بالدعم السعودي لمحافظة المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشاد الشيخ راجح باكريت محافظ محافظة المهرة بالدعم السعودي المقدم للمحافظة أثناء تسليم زوارق بحرية جديدة .

وقال باكريت في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" استلمنا اليوم بميناء نشطون زوارق بحرية جديدة مقدمة دعماً من التحالف بحضور قائد قوات التحالف بالمحافظة عميد ركن متعب بن عتيق السلمي.

وأضاف" ياتي ضمن جهود الحكومة السعودية الداعمة لتعزيز دور قوات خفر السواحل ودعم قدراتها في حماية الشواطىء وتأمينها.

واختتم نثمن دعم المملكة السخي اللامحدود.

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