شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يصل العاصمة السعودية الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 الخليج 365 - عدن وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، قادماً من العاصمة المؤقتة عدن.

Advertisements ومن المقرر ان يطلع رئيس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية، والجهود الحكومية المبذولة للتعاطي معها، بما في ذلك تطبيع الاوضاع وتحسين الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. وسيناقش رئيس الوزراء مع فخامة الرئيس الأوضاع العسكرية والأمنية في ضوء التطورات الأخيرة. كما سيناقش رئيس الوزراء مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة أوجه الدعم المطلوبة لاسناد جهود وخطط الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي.

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