- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنتزاع 1,865 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" 1,865 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري والتي زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً.
واوضح المركز في بيان له ، بان الالغام التي انتزعها منها 11 لغماً مضادة للأفراد، و 360 لغماً مضادة للدبابات و 1,493 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة .. مشيراً الى ان إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 129,348 لغماً .
وذكر المركز أن الميلشيات الحوثية زرعت الألغام في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتزاع 1,865 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.