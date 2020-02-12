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رئيس إنتقالي عدن يناقش الآليات الكفيلة بالحفاظ على المعالم التاريخية والاثرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

رئيس إنتقالي عدن يناقش الآليات الكفيلة بالحفاظ على المعالم التاريخية والاثرية

متابعات_الخليج 365

ناقش الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، اليوم الأربعاء، في مقر المجلس بمدينة التواهي، مع المحامي فاروق مكاوي، مستشار الهيئة العامة للآثار بالعاصمة عدن، الآليات الكفيلة بحماية المعالم التاريخية والأثرية .

 

وأستمع الدكتور الوالي إلى تقرير مفصل حول التعديات والانتهاكات التي طالت أبرز معالم مدينة عدن .

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وأبدى الوالي أسفه لما تعرضت له المعالم الأثرية والتاريخية في العاصمة عدن من انتهاكات وتعدي بفعل أفراد وجماعات لا تملك أدنى مسؤولية أو اهتمام  لما تعكسه تلك المعالم من إرثٍ تاريخي وحضاري لهذه المدينة والوطن الجنوبي عموماً.

 

وأكد الوالي على أن المجلس الانتقالي الجنوبي، يضع في سلم أولوياته حماية المعالم الأثرية والتاريخية في العاصمة عدن، وسيدعم بقوة أي مقترحات تحفظ تلك المعالم وتحميها من العبث والتخريب.

 

ومن جانبه أبدى المحامي فاروق مكاوي سعادته لما لمسه من اهتمام من قيادة المجلس الانتقالي بالآثار والمعالم التاريخية في العاصمة عدن، مؤكدا أن هناك جهود طيبة تبذل لبلورة عدد من المقترحات للوصول إلى حلول مستدامة تضمن حماية آثار عدن من الانتهاكات.

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