شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر مواعيد رحلات اليمنية غداً الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الخميس الموافق 13 فبراير 2020م، رحلات جوية على النحو التالي :

رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره - سيئون - سقطرى. القاهره - سيئون. الاقلاع 0145 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0615 صباحا. سيئون - سقطرى. الاقلاع 0700 صباحا. الوصول: 0815 صباحا. سقطرى - سيئون. الاقلاع 0900 صباحا. الوصول: 1015 صباحا. رقم الرحله : 500. خط الرحله : سيئون- جده. الاقلاع : 1115 ظهرا. الوصول : 1330 ظهرا. رقم الرحله : 501. خط الرحله : جده- سيئون. الاقلاع :1430 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1645 مساء. Advertisements رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون-القاهره. الاقلاع : 1730 مساء. الوصول : 2015 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن-القاهره. الاقلاع : 1630 مساء. الوصول : 1900 مساء. رقم الرحله : 640. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0845 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله : 641. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول : 1600 مساء.

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