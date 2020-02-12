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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: الرئيس " هادي" يُكلف شخصية سياسية عملت في عهد الرئيس الراحل "صالح " بدلاً عن "معين عبدالملك " .. والاخير يقوم بمباشرة اعمال الحكومة .. تفاصيل اكثر





عدن - ياسمين التهامي - عاجل: الرئيس " هادي" يُكلف شخصية سياسية عملت في عهد الرئيس الراحل "صالح " بدلاً عن "معين عبدالملك " .. والاخير يقوم بمباشرة اعمال الحكومة .. تفاصيل اكثر كلف الرئيس هادي يوم الثلاثاء الدكتور سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء قائماً بأعمال رئيس الوزراء بعد استدعاءه لمعين عبدالملك. مصادر خاصة كشفت أن قرار تكليف الخنبشي قائما بأعمال رئيس الوزراء جاء بعد اتصال هادي اليوم بمعين عبدالملك وإبلاغه بالحضور الفوري إلى الرياض على خلفية تفاقم الأزمات في عدن والمحافظات المحررة. وأضافت المصادر أن هادي وخلال اتصاله بعبدالملك أبلغ الأخير بقرار إيقافه وتكليف الخنبشي قائما بأعماله. هذا وبدأ الخنبشي مباشرة في مهامه وتسيير أعمال الحكومة حيث دشن صباح اليوم، بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن خطة الوزارة للعام الجاري، بحسب ما نشرته وكالة سبأ الرسمية. وقالت الوكالة إن الخنبشي التقى مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان وعدد من قيادة الوزارة، بحضور رئيس هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة حديد الماس ومدير مكتب وزارة الصناعة بعدن المهندس محمد عبادي ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد. وعبر عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة والكوادر الوطنية المؤهلة في هذا القطاع الحيوي والهام .. مهنئا وزارة الصناعة والتجارة على إعداد الخطة. كما اطلع الخنبشي (القائم بأعمال رئيس الوزراء) على عدد من التقارير والايضاحات المقدمة من قبل المسؤولين في هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وحماية المستهلك وحماية المنتجات الوطنية والمناطق الصناعية.







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