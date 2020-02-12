شكرا لقرائتكم خبر عن عااااااجل : مليشيا الحوثي تعلن رسميا السيطرة على مدينة مأرب , ولكن الحقيقة في التفاصيل !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاعلام الحربي التابع للحوثيين يبث مشاهد من مدينة مأرب , ويظهر في مقاطع الفيديو والصور عناصر من الحوثيين , قالت انهم وصلوا الى مدينة مأرب . ومن اجل

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المصداقية والتأكد من صحة الاخبار تواصل محرريين من الخليج 365 بسكان محليين وضباط موثوقيين في الجيش الوطني والذين اكدوا عدم صحة ما يتم بثة على قناة المسيرة الحوثية . واضافوا ان عملية فبركة وانتاج المقاطع والصور تتم في معامل خاصة بكهوف مران وان الانتصارات الذي يسوقها اعلام الحوثي ما هي الا نوع من انواع الحرب النفسية وعملية تظليل ل زعيم الانقلاب واركان دولتة . ونوهت المصادر الى ضرورة التحري قبل نشر مثل هذة الخزعبلات والتي تؤثر سلبا على معنويات المقاتلين في الجبهات , وهي نفسها التي ساهمت في ان يخسر الجيش معركة نهم .