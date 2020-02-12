شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : قائد عسكري ..مليشيا الحوثي كانت على مرمى حجر من السيطرة على اكبر معسكرات القوات المشتركة بالضالع ..وهذا ما حدث بعد ذلك !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية ان مليشيا الحوثي صباح اليوم الاربعاء ,شنت هجوم عنيف على القوات المشتركة في الضالع ومن ثلاث مسارات . واضافت ان الحوثيين هاجموا القوات المشتركة في جبهة الفاخر وبدء الهجوم من جهة جنوب غربي الفاخر في قعطبة . كما هاجمت مواقع الحرة والقفة وقروض وحبيل يحيى في جبهة بتار . واشارت ان الهجوم امتد الى تبة عثمان في الجهه الغربية للفاخر . وذكرت ان الحوثين شنوا هجوم تحت قصف كثيف ل مدافع ودبابات مليشياتهم , واستماتوا في محاولة التقدم في احد المسارات الثلاثة وجميعها تؤدي الى عمق استراتيجي وهو الوصول الى معسكر "الجب " وفرض السيطرة النارية على المعسكر ومحيطة . وكشفت مصادر عسكرية ان الحوثيين كانوا على مرمى حجر من المعسكر , لو لا لطف الله وتدخل سلاح الجو التابع للتحالف لكان المعسكر الان في قبضة الحوثيين . واكدت ان الهجوم لازال قائم ونتوقع في الساعات القادمة بدء هجوم اعنف خاصة مع وصول تعزيزات كبيرة من معسكر الحمزة في محافظة اب .

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كانت هذه تفاصيل خبر عااااجل : قائد عسكري ..مليشيا الحوثي كانت على مرمى حجر من السيطرة على اكبر معسكرات القوات المشتركة بالضالع ..وهذا ما حدث بعد ذلك !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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