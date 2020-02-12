شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات دامية في اكبر شوارع العاصمة صنعاء وشلل تام لحركة المرور والرعب مخيم على السكان !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اليوم في شارع خولان بصنعاء اشتباكات بالاسلحة الخفيفة والمعدلة بين عناصر يتبعون قياديين حوثيين بارزين . وقالت مصادر محلية ان مجموعة مسلحة فتحت نار اسلحتها على عناصر حوثية كانت تحرس قطعت ارض تخص قيادي حوثي , فردت عليها باطلاق الرصاص وبشكل مخيف . واضافت انه بعد ذلك جاءت تعزيزات لكل طرف واندلعت اشتباكات ارعبت السكان وقطعت الشوارع الفرعية والشارع الرئيسي . واكد شهود عيان ان المنطقة تشهد انتشار كثيف للمسلحين والتوتر مازال قائم وسط اخفاق الوساطات ومعاناة سكان الحي الذين لم يستطيعوا مغادرة منازلهم او الدخول والخروج . وتوقع اغلب السكان ان تحدث مجزرة مروعة خلال الساعات القادمة خاصة بعد تزايد اعداد المسلحين وغياب افراد الامن ورفض اي وساطة وتمسك كل طرف باحقيته في امتلاك الارض . ويذكر ان المليشيات توجهت منذ السيطرة على صنعاء نحو السيطرة على الاراضي والعقارات بشكل مخييف .

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