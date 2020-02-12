شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف كان مصيرهم...عشرات الفتيات والشباب يمارسون هذا الفعل الممنوع في شوارع العاصمة السعودية "الرياض"..."شاهد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق كيف كان مصيرهم...عشرات الفتيات والشباب يمارسون هذا الفعل الممنوع في شوارع العاصمة السعودية "الرياض"..."شاهد"

اعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم، شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ ، فقد جرى خلال الشهر المنصرم ضبط (222) مخالفًا، (126) رجلًا و(96) امرأة. واوضح أن المخالفات اشتملت على ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين. جديد اب برس : Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق كيف كان مصيرهم...عشرات الفتيات والشباب يمارسون هذا الفعل الممنوع في شوارع العاصمة السعودية "الرياض"..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.