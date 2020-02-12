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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الحوثيين يصلون مدينة مارب وقناة المسيرة تبث الان فيديو يظهر عناصر من الحوثيين في المدينة ..."شاهد"

بث ما يسمى الإعلام الحربي لمليشيات الحوثي الانقلابية، مساء اليوم مشاهد من مدينة مأرب. وتضمنت تلك المشاهد التي رصدها " أحداث نت " مقطع فيديو وصور لعناصر حوثية قالت إنهم وصلوا الى مدينة مأرب ، وكذا مشاهد وصور من داخل المدينة ، ضمن ما اسمتها "عملية البنيان المرصوص". جديد اب برس : Advertisements

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