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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : قرارات جمهورية بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن..."اسماء"

كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرارات جمهورية في الساعات القادمة بتعيين محافظ لمحافظة عدن مدير أمن لها. وقالت المصادر ان ذلك يأتي كتتفيذ اول بنود اتفاق الرياض على الواقع الذي يتمرد عليه الانتقالي. جديد اب برس : Advertisements وذكرت المصادر ان رئيس الوزراء معين عبدالملك غادر في ساعات صباح اليوم لهذا السبب .

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