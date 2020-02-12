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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : انهيار مرعب للريال اليمني مقابل اسعار صرف العملات الأجنبية ..."مباشر من محلات الصرافة "

يواصل الريال اليمني التراجع امام العملات الاجنبية.

وهذا آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني صباح اليوم الاربعاء في صنعاء وعدن امام الدولار الأمريكي والريال السعودي… صنعاء ارتفاع :

الدولار الامريكي شراء: 593 بيع 595 جديد اب برس : Advertisements الريال السعودي شراء: 157 بيع : 158.5 عدن شبه مستقر:

الدولار الامريكي شراء: 642 بيع 643.5 الريال السعودي شراء: 171 بيع 173شاركها

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