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صنعاء - ياسمين الخيامي - بشرى سارة لكل المغتربين اليمنيين في السعودية والاعلان رسميا بالسماح لهم للحصول على قروض مالية وشقق سكنية وتوقيع اتفاق مالي مع 5 بنوك سعودية

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