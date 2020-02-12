مؤسسة الحب والوفاء تنظم الجمعة مهرجان عدن السادس  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

تنظم مؤسسة الحب والوفاء لعدن مهرجان عدن فبراير السنوي، عصر يوم الجمعة المقبل، على كورنيش الشهيد جعفر محمد سعد الكائن في خورمكسر امام فندق كورال، وذلك برعاية المجلس الإنتقالي الجنوبي .

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وأعلنت رئيس المؤسسة أ. سحر نعمان أن فقرات المهرجان لهذا العام ستكون مميزة من حيث النوعية ، وان هناك مشاركات كثيرة ومتفردة لشباب موهوبين في كافة مجالات الابداع والفن ، كالخطابة والشعروالغناء والعزف على الالات الموسيقية والاسكتشات الهادفة وستاند اب كوميدي والرقصات الشعبية الاستعراضية .

وذكرت أن المهرجان سيشهد هذا العام العاب الأكروبات وفقرات خاصة للاطفال مثل تلوين الوجوه وعمل البالونات والرسم غيرها من الوصلات الترفيهية ، كما سيحتوي المهرجان على معرض للرسم والصورالفوتجرافية .

واضافت رئيس المؤسسة ان فقرات المهرجان متنوعة ومتعددة لترضي جميع الاذواق وكلها من تقديم شباب وشابات يمتلكون الموهبة الإبداعية تعمل المؤسسة على استقطابهم وتقديمهم للجمهور من خلال هذا المهرجان السنوي.

كما يشمل المهرجان على ركن خاص لمالكات ومالكي المشاريع الصغيرة الذين سيعرضون منتجاتهم المتنوعة كالاكلات الشعبية الشهية والمشروبات الباردة والساخنة ، بالاضافة الى البخور والعطورات العدنية والاشغال اليدوية مثل الاكسسوارات وخياطة الملابس وادوات الزينة المصنوعة ، وغيرها من المنتجات المحلية ، وهي فرصة لمالكي هذه المشاريع تقديم منتجاتهم الذي بامكانه شراء ما ينال اعجابه منها.