شكرا لمتابعة خبر عن ثلاث دول عظمئ : تطالب بالتحقيق مع مسؤولين إماراتيين كبار بتهم ارتكاب جرائم حرب في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة : ارتفاع اعداد المتسولين في صنعاء بشكل غير مسبوق شاهد : حسناء يمنية تقهر كل فنانات السعودية وممثلات دول الخليج كلها وتحقق مالم يحققه مشاهير كل دول مجلس التعاون ( صورة +الاسم) فرصة ذهبية للمغتربين اليمنيين والمقيميين وحتي السعوديين في السعودية للحصول على مبلغ ضخم تم الاعلان عنه رسميا اذا استطاع ان يفعل هذا الشيء في المملكة لليوم الرابع على التوالي يمن بلا نت .. والشرعية تحمل الحوثيين السبب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثلاث دول عظمئ : تطالب بالتحقيق مع مسؤولين إماراتيين كبار بتهم ارتكاب جرائم حرب في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.