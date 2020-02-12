وردنا الآن : مصادر مطلعة في الرياض تكشف عن صدور قرارات جمهورية عاجلة خلال الساعات القادمة !!

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة من الرياض ان هناك اجتماعات ستعقد خلال الساعات القادمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومستشارين وبعض وزراء الحكومة . وكشفت ان سبب الاجتماع الطارئ والاستثنائي هو الاتفاق والتوافق على من سيشغل محافظ ل عدن وكذلك مدير امن لها. وتوقعت صدور قرارات جمهورية عقب الاجتماع تقضي بتعيين محافظ ل عدن وكذلك مدير امن لها . ويذكر ان رئيس الجمهورية استدعى رئيس الوزراء للحضور الى الرياض قبل يومين , لهذا السبب .

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