شكرا لقرائتكم خبر عن عااااااجل وحصري : الحوثين يجتاحون مديرية مدغل الجدعان شمال غرب مأرب ويقتربون من اقتحام المدينة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية ل الخليج 365 "ضباط لا نستطيع ذكر اسماء في الجيش الوطني " ان مليشيا الحوثي شنت هجوم على الجيش واندلعت معارك طاحنة شمال غرب مأرب . واضافت ان المعارك استمرت اكثر من 6 ساعات , تمكنت خلالها مليشيا الحوثي من السيطرة على منطقة الجرف في مديرية مدغل الجدعان . واشارت ان التقدم الميداني تحقق عقب تمكن الحوثيين من التقدم باتجاة منطقة السحيل .

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