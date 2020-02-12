شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : الحوثين يتساقطون قتلى وجرحى وأسرى امام ضربات ابطال الجيش الوطني في هذه الجبهة المشتعلة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجيش الوطني يفاجئ مليشيا الحوثي بهجوم كاسح في نهم واستعاد مواقع استراتيجية مهمة . واعلن الجيش الوطني رسميا استعادة مواقع عسكرية في سلسلة جبال صلب شرق صنعاء . هذا ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصادر عسكرية قيام الجيش بشن هجوم خاطف اسفر عن تحرير مرتفعات استراتيجية في سلسلة جبال صلب جنوب نهم . واضافت المصادر ان مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات عسكرية حوثية بالقرب من سلسلة جبال صلب جنوب نهم, واسفرت المعارك عن تكبيد المليشيا خسائر بشرية بالعشرات وتدمير عتاد عسكري . ويذكر انه منذ اربعة اسابيع تدور معارك طاحنة بين الجيش والمليشيات الحوثية في نهم وصرواح والجوف .

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