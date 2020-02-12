تسعة أشياء احذر وضعها في الحمام

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عدن - ياسمين التهامي - اعتاد الكثير منّا وضع مختلف الأشياء المتعلقة بالعناية والنظافة الشخصية في الحمام، دون أن يسأل نفسهعن أضرار ذلك، ومن بين هذه الأشياء المناشف وفرش الأسنان ولوفة الاستحمام، وغيرها من الأشياء التي يجب تغييرها كل مدة محددة، وعدم وضعها في الحمام مطلقًا، حتى لا تتسبب في انتقال الجراثيم والبكتيريا، وفقًا لموقع (مصراوي) نقلاً عن "Reader,S DigeSt" و"businessinside":
1- الفوط:
2- لوفة الاستحمام:
3- سلة الغسيل:
جديد اب برس :
4- ستائر البانيو:
5- فرشاة الأسنان:
6- المجوهرات:
7- المكياج:
8- الأدوية:
9- زجاجات الشامبو والبلسم الفارغة:
يجب التخلص فورا من زجاجات الشامبو والبلسم الفارغة بعد انتهائها نظرا لتكون البكتيريا والجراثيم بها التي تنتقل للإنسان عند ملامسته لها.
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