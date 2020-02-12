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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : ميليشيات الحوثي تتعرض لهجوم عنيف بالعاصمة صنعاء وقطع عدد من الشوارع ..."صور اولية"

اندلعت اشتباكات بين قياديين حوثيين اليوم الأربعاء بشارع خولان بصنعاء؛ ما أدى إلى قطع الشارع الذي يعد أحد أكبر الشوارع في المدينة الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وقال شهود عيان لـموقع"المشهد العربي"، إن اشتباكات اندلعت بين مسلحين يتبعون قياديين حوثيين في خلاف للسيطرة على قطعة أرض تقع في الشارع الرئيسي.

جديد اب برس :

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وأضافوا أن الشارع قُطع بشكل كلي أمام حركة مرور السيارات والمواطنين.

ولفتوا إلى أن التوتر مستمر منذ صباح اليوم في المنطقة، الأمر الذي يتسبب في معاناة سكان الحي القريب من موقع الاشتباكات في ظل انتشار مكثف للمسلحين.

واتجهت قيادات المليشيات الحوثية نحو السيطرة على الأراضي في صنعاء، كما ظهرت عصابات وشبكات مافيا تدعمها قيادات بارز للسيطرة على الأراضي.