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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : اشتباكات عنيفة في مدينة تعز وسقوط عشرات الضحايا والمواطنين يستنجدون ..."تفاصيل اولية"
أكدت مصادر محلية أن الحصيلة الأولية لضحايا الاشتباكات العنيفة التي اندلعت اليوم بين عصابات مسلحة، في مدينة تعز ، تشير إلى مقتل مسلح واصابة خمسة آخرين، بالإضافة إلى إصابة طفلين.
وقالت المصادر ، إن اشتباكات عنيفة تجددت بين عصابتي "غدر الشرعبي" و"غزوان المخلافي"، فجر اليوم الأربعاء، في منطقة وادي القاضي بمدينة تعز.
جديد اب برس :
وبحسب المصادر، هاجمت عصابة غزوان المخلافي عصابة غدر الشرعبي المتمركزة بمنطقة وادي القاضي، واندلعت بعد الهجوم، اشتباكات عنيفة استخدم فيها الطرفان أسلحة ثقيلة بينها المعدلات والبوازيك، وأسفرت عن مقتل مسلح وإصابة ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى إصابة طفلين من سكان الحي.
ولفتت المصادر إلى أن حملة أمنية تابعة لشرطة تعز تدخلت، وتمكنت من وقف الاشتباكات بين العصابتين، وقبضت على بعض المسلحين، وفر البقية.
ويأتي هذا الهجوم العنيف والاشتباكات ضمن هجومات واشتباكات مسلحة متواصلة بين العصابات المسلحة المنتشرة في مدينة تعز
وناشد المواطنون السلطة المحلية وقيادة الجيش بضبط العصابات التي تقلق الأمن والإستقرار وتهدد حياة المدنيين.
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