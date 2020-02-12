شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الحكومة يصل إلى الرياض ومصادر تكشف أسباب الزيارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، قادماً من العاصمة المؤقتة عدن.



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وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه من المقرر ان يطلع رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية على مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية، والجهود الحكومية المبذولة للتعاطي معها، بما في ذلك تطبيع الاوضاع وتحسين الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وبحسب الوكالة، سيناقش رئيس الوزراء مع الرئيس عبدربه منصور هادي الأوضاع العسكرية والأمنية في ضوء التطورات الأخيرة.

كما سيناقش رئيس الوزراء مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة أوجه الدعم المطلوبة لاسناد جهود وخطط الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي.