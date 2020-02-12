التميمي يشيد بإنجازات نادي اتحاد الشرطة الرياضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

أشاد المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، رئيس نادي اتحاد الشرطة الرياضي العميد منير كرامه التميمي، بالإنجازات التي أحرزها فريق نادي الشرطة الرياضي بعد فوزه بكأس بطولة الشاعد الكبير الراحل حسين أبوبكر المحضار.



جاء ذلك خلال لقاء العميد "التميمي"، صباح اليوم، بأعضاء الجهاز الإداري والفني ولاعبي النادي في مقر القيادة العامة للأمن والشرطة، بمدينة المكلا.

وفي مستهل اللقاء رفع العميد "منير التميمي" باسمه وكل قيادات ومنتسبي الأمن، أسمى آيات التهاني والتبريكات لأعضاء ولاعبي نادي الشرطة على إحرازهم البطولات، وكذا الاستعدادات الجيدة لكأس حضرموت وكافة البطولات والاستحقاقات القادمة.

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وأكد العميد التميمي على ضرورة تفعيل كافة الآلعاب الرياضية بنادي اتحاد الشرطة الرياضي، والالتزام بالتمارين الرياضية، والعمل على إعادة ألق وسمعة هذا النادي العريق الذي أحرز الكثير من البطولات في تاريخه الرياضي، مشيراً بأن القيادة العامة للأمن والشرطة تولي النادي وأعضاءه ولاعبيه أهمية كبيرة سيقطعون ثمارها في القريب العاجل.

موجهاً أصحاب الاختصاص بسرعة حلحلة كافة المعوقات التي تعترض مسيرة النادي "العريق"، وصرف حوافز مالية للاعبين وتكريمهم بعد فوزهم بكأس بطولة الشاعر الراحل حسين المحضار.

وفي ختام اللقاء جرى تكريم المدير العام للأمن والشرطة رئيس نادي اتخاد الشرطة الرياضي العميد منير التميمي بشهادة تقديرية من قبل أعضاء الهيئة الإدارية والفنية لنادي اتخاد الشرطة.

حضر اللقاء العقيد محمد باغشوه نائب رئيس النادي مساعد مدير الأمن للموارد البشرية، والنقيب عبدالله السعدي المشرف الرياضي مستشار مدير الأمن للشؤون الإدارية، وملازم ثاني شوقي بن عمرون الأمين العام المساعد للنادي مدير إدارة التدريب والتأهيل، وملازم ثاني يوسف باعيسى مسئول الثقافة والإعلام بالنادي.