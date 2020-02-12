الإرياني يحمل مرتزقة إيران مسؤولية قرار المنظمات وقف وخفض عملياتها في اليمن 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

حمل وزير الإعلام، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي الإنقلابية الذين وصفهم بـ"مرتزقة إيران" مسؤولية قرار عدد من الدول المانحة والمنظمات الإغاثية والأممية وقف وتخفيض عملياتها في مناطق سيطرة الميليشيات .



وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات له بتويتر، رصدها (الخليج 365) "اعلان وعزم عدد من الدول المانحة والامم المتحدة والمنظمات الاغاثية وقف وتخفيض حجم عملياتها في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية نتيجة طبيعية لممارسات المليشيا من نهب وسلب وبيع ومصادرة المساعدات الانسانية وعرقلتها لجهود تلك المنظمات والتي وصلت حد اعتقال وطرد موظفين" .

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وأضاف "ممارسات المليشيا الحوثية التي قادت لاتخاذ هذا القرار تؤكد عدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتها وانتهاجها سياسة الإذلال والافقار والتجويع بحق المواطنين، فضلا عن استثمار هذا الملف "الانساني" للتربح والمزايدة السياسية والاعلامية امام الراي العام المحلي والدولي" .

وتابع "نحمل مرتزقة ايران "المليشيا الحوثية" كامل المسئولية عن هذه التطورات وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والصحية والإنسانية السيئة اصلا للمواطنين في مناطق سيطرتها جراء الحرب التي فجرها الانقلاب، وعلى ملايين المحتاجين الذين هم بأمس الحاجة لتلك المساعدات" .

وجدد الإرياني الدعوة للاصدقاء في الدول المانحة والمنظمات والهيئات العاملة في مجال الاغاثة الإنسانية للتنسيق مع الحكومة الشرعية لدراسة آلية لتقديم المساعدات للمستحقين في باقي مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وعدم البقاء رهينة إملاءات وضغوط وابتزاز المليشيا على حساب ملايين المحتاجين .