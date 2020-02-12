انعقاد الاجتماع الدوري الخامس للمكاتب الخدمية المعنية بتسهيل اعمال "UNOPS"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

عقد بديوان السلطة المحلية بالمديرية برئاسة مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد الاجتماع الدوري التنسيقي الخامس للمكاتب الخدمية المعنية بتسهيل الاعمال بالمشاريع التي تمولها المنظمة الدولية (UNOPS) عبر مشروع الاشغال العامة بحضرموت والمهرة وسقطرى.

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وناقش الاجتماع التكاليف السابقة التي أوكلت الى المكاتب المعنية والتعرف على ما تم إنجازه منها وكذلك طرح الحضور مجموعة من المقترحات التي تهدف الى حل الإشكاليات والمعوقات التي تعترض سير العمل بالمشاريع واصدار توجيهات لمندوب الاشغال بسرعة ازالة الا عمال العشوائية القائمة بأماكن المشاريع الجارية الى جانب مناقشة اعمال مشروع منطقة مجسم الكتاب بالديس وفي ذات السياق تم الاطلاع على عمل ازالة غرف التفتيش المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة بمواقع العمل.

واوضح المدير العام الحامد بان السلطة المحلية بالمديرية تولي المشاريع التنموية والخدمية المزيد من الاهتمام بالإضافة الى معالجة الاشكاليات العالقة، مشددا على المكاتب الخدمية سرعة حل المعوقات التي تأثر سلبا في سير العمل وايجاد الحلول المناسبة لضمان التقدم السليم في طور العمل.