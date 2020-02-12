الحامد يلتقي مدير أمن مؤسسة بارهيان للحراسات الأمنية ونائبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

إلتقى مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد يوم أمس، بمكتبة مدير أمن مؤسسة بارهيان للحراسات الأمنية محمد سالم باوزير ونائبه فايز عبدالله باقارح اللذان أطلعاه على نشاط المؤسسة وماحققته من انجازات خلال الاعوام الماضية وماتصبو المؤسسة إلى تحقيقة بالعام الجديد 2020 م

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وفي مستهل اللقاء رحب الحامد بمدير أمن المؤسسة ونائبه معبرا عن سعادته بما حققته المؤسسة من نجاحات مشيرا إلى أن السلطة المحلية بمديرية المكلا تشجع العمل بالقطاع الخاص وتعمل على تهيئة الأجواء وتسهيل الأمور أمام المشاريع الإستثمارية وخاصة تلك التي تسهم في انعاش الجانب التنموي بالمديرية.

ومن جانب آخر قام مدير أمن المؤسسة محمد باوزير بمعية نائبة فايز باقارح بتسليم العميدحسين هاشم الحامد درع تقديري تعبيرا عن شكر وتقدير قيادة المؤسسة لجهود السلطة المحلية بمديرية المكلا من خلال توطيد وتنمية العلاقات المشتركة.