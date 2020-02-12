قيادي في الإنتقالي : نفذنا ما ألتزمنا به في إتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس وحدة شئون المفاوضات في المجلس، علي الكثيري، أن المجلس سيظل سباقاً في الأخذ بزمام المبادرة نحو السلام.



ولفت في تصريح صحفي، إلى أن يترجم ذلك فعليا من خلال التزامه بتنفيذ اتفاق الرياض بعيدا عن الانتقائية وعمليات الاحتيال والمراوغة التي تتفنن بممارستها القوى المختطفة للشرعية اليمنية.

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وأضاف الكثيري "نفذنا ما التزمنا به في إطار عمليات سحب قواتنا من محافظة أبين، بينما يواصل الطرف الآخر حشد قواته وممارسة أفظع عمليات القتل والتنكيل بمحافظة شبوة".

وشدد الكثيري :" إننا دعمنا وسنظل ندعم جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ الاتفاق وفقاً للتسلسل الزمني وبعيدا عن الانتقائية ومحاولات الالتفاف على مضامينه".

وختم الكثيري تصريحه قائلاً :"نتمنى من العقلاء في الطرف الآخر أن يحزموا أمرهم ويدفعوا باتجاه التنفيذ الخلّاق لكافة بنوده وقبل ذلك وقف التصعيد والتحشيد وتصدير الاٍرهاب مجددا لعاصمتنا عدن".