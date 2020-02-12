مراسل "الخليج 365": مليشيات الاصلاح تقتحم مدرسة عزان للبنين بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365 - خاص

اغلقت ادارة مدرسة عزان للبنين أبواب المدرسة بعد قيام قوات تابعة لميلشيا الإصلاح بأقتحامها صباح اليوم .



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وقالت مراسل "الخليج 365" إن الميلشيات الإخوانية كسرت قفل باب المدرسة صباح اليوم الأربعاء، بحجة انزال صورة الشيخ زايد بن سلطان - رحمه الله - وعلم دولة الامارات من المبنى.

واضافت مراسلنا ان إدارة المدرسة ابلغت جميع الطلاب بالبقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم، من هذه العناصر الارهابية.

وكانت دولة الإمارات العربية الشقيقة قد قامت بأعادة تأهيل وتأثيث المدرسة عبر الهلال الأحمر الإماراتي، الذراع الانساني في البلاد.