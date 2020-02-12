البحسني يطلع على فرص الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية في عدد من الجوانب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 الخليج 365 - المكـلا اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم على فرص الاستفادة من تجربة دولة كوريا الجنوبية في الجوانب التنموية والخدمية ومنظمات المجتمع المدني.

Advertisements جاء ذلك خلال لقاء عقد صباح اليوم بالمكلا بحضور وكيل حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، قدم خلاله استشاري تطوير مشاريع المهندس احمد يحيى المارم، مقترحا لفرص الاستفادة من التجربة الكورية في مجالات الكهرباء والبنية التحتية والصحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والنقل وصناعة المواد الأولية، لكونها دولة غنية بالخبرات في مختلف المجالات. وأشار المهندس المارم إلى أن حضرموت لديها القدرة لبناء شراكة متكافئة مع كوريا إذا تمكنا من صياغة رؤية المشروع وتأمين التواصل وإقناع الجهات المعنية من أجل الدخول في شراكة حقيقية تحقق الاستفادة بين الطرفين.

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