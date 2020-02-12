البحسني يطلع على الرؤية الاستثمارية لمكتب الأوقاف بالوادي والصحراء للعام 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 الخليج 365 - المكـلا اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على الرؤية الاستثمارية لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء المحافظة للعام 2020م.

Advertisements جاء ذلك خلال لقاء جرى صباح اليوم بمكتب بالمكلا، قدم خلاله مدير عام المكتب الشيخ مراد صبيح شرحا عن عمل المكتب والجهود التي يبذلها لتطوير آلياته، لافتا إلى أن هناك صعوبات ومشكلات تعرقل تنفيذ الكثير من الخطط الهادفة لتطوير الوقف والإستفادة من ريعه في تنفيذ مشاريع حيوية تخدم رسالة الأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء المحافظة. كما جرى كذلك مناقشة الترتيبات لمشروع تفويج حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج القادم عبر منفذ الوديعة البري والتجهيزات لبناء استراحات ومرافق تخدم الحجيج وتوفر لهم الراحة أثناء مرورهم بالمنفذ. حضر اللقاء عدد من المسؤولين بمكتب الأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء حضرموت.

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