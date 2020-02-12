محافظ المهرة يدشن تسليم زوارق بحرية لمصلحة خفر السواحل مقدمة من السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

دشن محافظ المهرة رئيس المجلس المحلي، الشيخ راجح سعيد باكريت، الثلاثاء، تسليم زوراق بحرية لمصلحة خفر السواحل فرع المهرة، مقدمة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، بحضور قائد التحالف بالمحافظة العميد ركن متعب بن عتيق السلمي.



وفي فعالية التسليم، التي أقيمت بميناء نشطون بمديرية الغيضة، برعاية فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير الركن عبد ربه منصور هادي، قال المحافظ باكريت، إن قوات خفر السواحل تقوم بمهام كثيرة في سواحل المهرة التي يبلغ طولها 570 كيلو متر مربع.

وشكر باكريت، الأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم اللامحدود لمحافظة المهرة، مثمنا الجهود والدعم الكبير الذي يقدمه قائد القوات المشتركة الأمير فهد بن تركي، لقوات خفر السواحل بالمحافظة.

وأشار إلى أن مصلحة خفر السواحل تؤدي عدة مهام في استقرار وأمن الشواطئ من خلال مكافحة عمليات التهريب والصيد الجائر والعشوائي وضبط السفن التجارية التي ترمي المخلفات الضارة.

ولفت إلى أن قوات خفر السواحل والبحرية، تقوم بدور مهم في تأمين السواحل، مشيدا بالجهود التي تبذلها قيادة مصلحة خفر السواحل والبحرية ومنتسبيها، مشددا على اليقظة وتكثيف العمل والانضباط.

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وأكد أن السلطة المحلية ستقدم كافة الدعم والتسهيلات لقوات خفر السواحل والبحرية، داعيا أبناء المحافظة والمواطنين إلى التعاون مع قوات خفر السواحل والبحرية لأداء مهامها.

من جانبه أوضح قائد خفر السواحل لقطاع البحر العربي العميد محمد طارش الحمادي، أن قوات خفر السواحل بالمهرة ستكون عونا وسندا في تثبيت الأمن والاستقرار من خلال مكافحة التهريب بمختلف أنواعه والصيد الجائر والحفاظ على البيئة البحرية.

وقدم الحمادي، الشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على دعمهم لقوات خفر السواحل بالمهرة، مشيدا بالدور والجهود التي يبذلها المحافظ باكريت في تسهيل وتقديم الدعم للمصلحة.

إلى ذلك هنأ قائد قطاع المهرة للقوات البحرية العميد سعيد سالم أحمد، مصلحة خفر السواحل فرع محافظة المهرة، على الدعم الجديد، مؤكدا أن قوات البحرية تقف إلى جانبهم في تنفيذ كافة المهام الوطنية.

وعبر عن شكره للتحالف العربي بقيادة السعودية على دعمهم لقوات خفر السواحل، متمنيا لمنتسبي المصلحة التوفيق في مهامهم وأعمالهم.

وجرى عقب استلام مصلحة خفر السواحل الزوارق البحرية، عرض وجولة بحرية على شواطئ وسواحل محافظة المهرة.

حضر الفعالية، قائد محور الغيضة واللواء 123 مشاة اللواء الركن عبدالله منصور، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والوجهاء والأعيان.