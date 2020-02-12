الكثيري يوجه باستكمال الدراسات الفنية لانشاء مركز لعلاج امراض القلب بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري باستكمال الدراسات الفنية لمشروع بناء مركز علاج امراض القلب بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت



و عقد الكثيري اجتماعا بحضور الدكتور هاني خالد العمودي مدير عام مكتب الصحة العامة و السكان و المهندس خالد الذبحاني مدير شركة المنار للاستشارات الهندسيه المكلفة باكمال الدراسات الفنية لمشروع مبنى مركز علاج امراض القلب الواقع خلف مركز اليسر للكلية الصناعية

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و قال الكثيري ان السلطة المحلية بوادي حضرموت تضع مشروع انشاء مركز لأمراض القلب ضمن اولوياتها في قطاع المراكز التخصصية الصحية لاسيما في ظل تسجيل اعداد هي الاكبر على مستوى الجمهورية في وادي حضرموت للمصابين بامراض القلب مشيرا الى ان المركز سيعمل بالاضافة الى تقديم الخدمات الصحية للمراضى لدراسة اسباب انتشار المرض في الفترة الأخيرة

و دعا الكثيري كل المنظمات و الجهات الداعمة ورجال الاعمال الى دعم المشروع و الذي يتطلب تجهيزات ذات كلف مرتفعة و المساهمة في التخفيف عن المصابين بهذا المرض عناء السفر للخارج موكدا ان السلطة المحلية بوادي حضرموت ستعتمد اولى خطوات المشروع و المتمثلة في اكمال المبنى الخاص بالمركز في الفترة القادمة

بدوره قال الدكتور هاني العمودي مدير عام مكتب الصحة العامة و السكان بوادي حضرموت ان القطاع الصحي بوادي حضرموت بشهد فتره متميزة غير مسبوقة من الدعم الكبير خصوصا في قطاع البنية التحتية مشيرا الى ان اكثر من ١٦ مشروعا تنمويا كبيرا جاري العمل حاليا في تنفيذها ستسهم في تطوير البنى التحتية للمرافق الصحية موكدا في ذات السياق الى ان مشروع مركز علاج امراض القلب سيسهم في تقديم الخدمة الصحية للمصابين بأمراض القلب في محافظة حضرموت و المحافظات المجاورة خصوصا وان كل المحافظات المجاورة تفتقد وجود مركز متخصص لعلاج امراض القلب .

و ناقش اللقاء جملة من المواضيع و التفاصيل المرتبطة بالدراسات الفنية للمشروع و الجدول الزمني لخطة تنفيذ المشروع .