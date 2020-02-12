شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : الحكومة الشرعية ..والكذبة الكبرى " طلاب اليمن في الصين يفجرون فضيحة ل هادي ومعين والحكومة الشرعية , ويشكرون السفير احمد على صالح"!! والان مع التفاصيل
كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن : الحكومة الشرعية ..والكذبة الكبرى " طلاب اليمن في الصين يفجرون فضيحة ل هادي ومعين والحكومة الشرعية , ويشكرون السفير احمد على صالح"!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.