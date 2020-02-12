شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : الحكومة الشرعية ..والكذبة الكبرى " طلاب اليمن في الصين يفجرون فضيحة ل هادي ومعين والحكومة الشرعية , ويشكرون السفير احمد على صالح"!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحسب التصريح الرسمي ل سفارة اليمن في الصين قبل يومين عن وصول الدعم المالي الذي امر بصرفة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء . ووفقا للاعلام الرسمي الذي روج عن صرف مليار ريال لمواجهة النفقات اللازمة لتنفيذ الاجراءات الكفيلة حماية ومساعدة الطلاب وعوائلهم من فيروس كورونا المنتشر في الصين . كل هذه الهرطقات والمراوغات والمزايدات الاعلامية كذبة كبرى , فاليوم اطلق طلاب اليمن في الصين مناشدة ثانية وفضحوا معين وحكومتة . وتضمن البيان الصادر من الطلاب اليمنين في الصين فضيحة للحكومة ورسالة شكر ل السفير احمد على صالح الذي اوفى بما وعد ووصل الدعم المقدم منه عبر شخصيات مؤتمرية في الصين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن : الحكومة الشرعية ..والكذبة الكبرى " طلاب اليمن في الصين يفجرون فضيحة ل هادي ومعين والحكومة الشرعية , ويشكرون السفير احمد على صالح"!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.