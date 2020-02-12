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عدن - ياسمين التهامي - فتاة للرجال: الزوجة الثانية تجدد النشاط والنفسية (فيديو)

في سابقة فريدة من نوعها ، ازدادت مشاركات النساء على الحملة الإلكترونية المطالبة بتشجيع الرجل على الزواج الثاني تحت عنوان ” كوني العاقلة وزوجيه الثانية ” . ووثق مقطع فيديو فتاة تدعو النساء للسماح بأزواجهن بتعدد الزوجات ، موجهة نصائح بنفسها للرجال بأن يتزوجوا للمرة الثانية لتجديد النشاط والنفسية وزيادة الرزق . جديد اب برس : Advertisements وقالت الفتاة : : اعرسوا .. ترى الحياة حلوة .. ترى الزوجة الثانية تجدد النشاط .وتجدد النفسية وباب رزق .. ترى العرس زين . وكانت حملة “تويتر ” قد تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي بمشاركة الجنسين من الرجال والنساء ، وسط تشيع الكثيرات لتعدد الزوجات بصورة غير متوقعة .

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