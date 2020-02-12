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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وكالة اخبار عالمية تفاجى الجميع وتعلن قبل قليل :الحوثيون يقتربون من مأرب بعد سيطرتهم على مناطق جديدة

قالت وكالة دولية ان مليشيا الحوثي، حققت اليوم الأربعاء، تقدما في معارك مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة مأرب . ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر عسكري يمني قوله أن جماعة الحوثي شنت هجوما على الجيش اليمني شمال غربي مأرب، اندلعت على أثره معارك استمرت 6 ساعات، تمكنت خلالها الجماعة من السيطرة على منطقة الجرف في مديرية مدغل الجدعان. جديد اب برس : Advertisements وأضاف المصدر أن التقدم الميداني لجماعة الحوثي تحقق عقب تمكنها من التقدم باتجاه منطقة السحيل. وأشار إلى أن طيران التحالف شن 4 غارات على مديرية مجزر شمال غربي مأرب. وذكرتت الوكالة الجيش اليمني قد استحدث معسكرا على بعد 20 كم من مدينة مأرب، لاستقبال المتطوعين والمقاتلين القبليين لإسناد الجيش اليمني في مواجهة تقدم الحوثيين باتجاه مدينة مأرب.

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