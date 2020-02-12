شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط رجل في «وضع مخل» برفقة سيدة داخل سيارته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تمكنت دورية شرطة في المغرب، أمس الثلاثاء، من ضبط رجل رفقة عشيقته وفي وضعية مخلة داخل سيارته الخاصة بعد الاشتباه في السيارة وتوقيفها.
ووجدت الدورية، الرجل والسيدة في حالة سكر وأوضاع مخلة ليتم القبض عليهما؛ حيث اتضح أنه متزوج وتربطه علاقة غير شرعية بالسيدة المطلقة التي ضبطت معه داخل السيارة، إذ من المرجح متابعته بتهمة الخيانة الزوجية.
جديد اب برس :
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