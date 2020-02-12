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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..الملك سلمان يباغت كل علماء السعودية ويصدر مرسوم ملكي عاجل بشأن هذا الشيخ السعودي الشهير الذي يعرفه اكثر من مليار مسلم ( نص المرسوم الملكي )

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