شكرا لبحثكم عن خبر بعد أشهر من هروبه من عدن.. وزير النقل (صالح الجبواني) يظهر في هذه الدولة والمفاجأة فيمن معه بالصورة... والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نشر السياسي اليمني علي البخيتي قبل قليل صورة تجمعه مع وزير النقل صالح الجبواني والاعلامي أنور العنسي .
وقال البخيتي معلقا على الصورة :
القامة الصحفية والأدبية الأستاذ أنور العنسي
والصديق العزيز والإنسان الجميل معالي الوزير الأستاذ صالح الجبواني ، عندما نلتقي نسبح في فضاء اليمن كل اليمن، تتلاشى كل الاختلافات، كيف لا وبكل منهم يتجسد نبل وأصالة اليمني العابر لكل الصرعات والمفكر المدرك للمآلات.
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القامة الصحفية والأدبية الأستاذ أنور العنسي @anwaryem والصديق العزيز والإنسان الجميل معالي الوزير الأستاذ صالح الجبواني @SAlgabwani، عندما نلتقي نسبح في فضاء #اليمن كل اليمن، تتلاشى كل الاختلافات، كيف لا وبكل منهم يتجسد نبل وأصالة اليمني العابر لكل الصرعات والمفكر المدرك للمآلات. pic.twitter.com/JdDxVJyXFi— علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) February 11, 2020
علي البخيتي✔@Ali_Albukhaiti
القامة الصحفية والأدبية الأستاذ أنور العنسي@anwaryem والصديق العزيز والإنسان الجميل معالي الوزير الأستاذ صالح الجبواني @SAlgabwani، عندما نلتقي نسبح في فضاء #اليمن كل اليمن، تتلاشى كل الاختلافات، كيف لا وبكل منهم يتجسد نبل وأصالة اليمني العابر لكل الصرعات والمفكر المدرك للمآلات.
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القامة الصحفية والأدبية الأستاذ أنور العنسي @anwaryem والصديق العزيز والإنسان الجميل معالي الوزير الأستاذ صالح الجبواني @SAlgabwani، عندما نلتقي نسبح في فضاء #اليمن كل اليمن، تتلاشى كل الاختلافات، كيف لا وبكل منهم يتجسد نبل وأصالة اليمني العابر لكل الصرعات والمفكر المدرك للمآلات. pic.twitter.com/JdDxVJyXFi— علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) February 11, 2020
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وقد تفاجأ المتابعون من ظهور الجبواني مع البخيتي، ووصفوه بأنه نقص في حقه أن بظهر مع البخيتي المتلون كالحرباء والذي كان أشهر بوق للحوثيبن الانقلابيين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.