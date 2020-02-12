شكرا لبحثكم عن خبر بعد أشهر من هروبه من عدن.. وزير النقل (صالح الجبواني) يظهر في هذه الدولة والمفاجأة فيمن معه بالصورة... والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر السياسي اليمني علي البخيتي قبل قليل صورة تجمعه مع وزير النقل صالح الجبواني والاعلامي أنور العنسي . وقال البخيتي معلقا على الصورة :

القامة الصحفية والأدبية الأستاذ أنور العنسي والصديق العزيز والإنسان الجميل معالي الوزير الأستاذ صالح الجبواني ، عندما نلتقي نسبح في فضاء اليمن كل اليمن، تتلاشى كل الاختلافات، كيف لا وبكل منهم يتجسد نبل وأصالة اليمني العابر لكل الصرعات والمفكر المدرك للمآلات. القامة الصحفية والأدبية الأستاذ أنور العنسي @anwaryem والصديق العزيز والإنسان الجميل معالي الوزير الأستاذ صالح الجبواني @SAlgabwani، عندما نلتقي نسبح في فضاء #اليمن كل اليمن، تتلاشى كل الاختلافات، كيف لا وبكل منهم يتجسد نبل وأصالة اليمني العابر لكل الصرعات والمفكر المدرك للمآلات. pic.twitter.com/JdDxVJyXFi — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) February 11, 2020 "> "> علي البخيتي✔@Ali_Albukhaiti Advertisements القامة الصحفية والأدبية الأستاذ أنور العنسي@anwaryem والصديق العزيز والإنسان الجميل معالي الوزير الأستاذ صالح الجبواني @SAlgabwani، عندما نلتقي نسبح في فضاء #اليمن كل اليمن، تتلاشى كل الاختلافات، كيف لا وبكل منهم يتجسد نبل وأصالة اليمني العابر لكل الصرعات والمفكر المدرك للمآلات. 20 القامة الصحفية والأدبية الأستاذ أنور العنسي @anwaryem والصديق العزيز والإنسان الجميل معالي الوزير الأستاذ صالح الجبواني @SAlgabwani، عندما نلتقي نسبح في فضاء #اليمن كل اليمن، تتلاشى كل الاختلافات، كيف لا وبكل منهم يتجسد نبل وأصالة اليمني العابر لكل الصرعات والمفكر المدرك للمآلات. pic.twitter.com/JdDxVJyXFi — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) February 11, 2020 Twitter Ads info and privacy See علي البخيتي's other Tweets وقد تفاجأ المتابعون من ظهور الجبواني مع البخيتي، ووصفوه بأنه نقص في حقه أن بظهر مع البخيتي المتلون كالحرباء والذي كان أشهر بوق للحوثيبن الانقلابيين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أشهر من هروبه من عدن.. وزير النقل (صالح الجبواني) يظهر في هذه الدولة والمفاجأة فيمن معه بالصورة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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